Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nenehatun Mahallesi'nde COVID-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken ve daha önce mühürlenen bir iş yerinin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve COVID-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 1'i iş yeri sahibi 40 kişiye, toplam 138 bin 760 lira idari para cezası kesildi.

Adreste yapılan aramada bulunan çok sayıda oyun kartı ve pulu ile masalar üzerindeki bir miktar paraya el konuldu.

İş yeri ise zabıta ekiplerince yeniden mühürlendi.