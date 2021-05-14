Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da telefon dolandırıcılığı yapan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Getty (Arşiv)]
İstanbul'da kendini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıtıp, 87 yaşında bir kadını dolandıran şüpheli yakalandı.
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bozkurt Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir binada oturan M.D'nin, telefonda kendini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan bir kadın tarafından dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Kısa sürede verilen adrese geçen ve çevredeki güvenlik kamere görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yaşlı kadını dolandıran kadın şüphelinin benzer suçlardan kaydı olan G.F. olduğunu tespit etti.
Ekipler, yaşlı kadından 195 bin lira ve 20 bin dolar ile çok sayıda altın ziynet eşyası aldığı belirlen zanlıyı gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramalarda bulunan 13 bin liraya el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Dolandırıcılık
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