Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 12:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çaldığı otomobilin lastiğini başka aracın lastiğiyle değiştirip kaçtı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi, çaldığı otomobilin lastiği patlayınca, park halindeki bir başka aracın tekerleğini söküp aracına takarak yoluna devam etti. Polis ekipleri, çalıntı aracı ve şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Gece saatlerinde gerçekleşen olay, Bursa'nın Sinanbey Mahallesi Sinanbey Caddesi’nde meydana geldi. Çaldığı aracın tekeri patlayan sürücü, başka aracın tekerleğini sökerek araca taktı. Patlak tekeri ise olay yerinde bırakarak kaçtı.
Sabah kalktığında aracının lastiğinin çalındığını gören Lütfullah Bayav, durumu polis ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri, yaptığı araştırmada şüphelinin kullandığı otomobilin çalıntı olduğunu belirledi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler, çalıntı aracı ve şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Etiketler: Hırsızlık
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