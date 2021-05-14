Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle çocuklar, bu bayram şekerlerini ev ziyaretleriyle toplayamadı. Buna rağmen çocuklar bayram şekerlerinden mahrum kalmadı.

Ardahan'da yaşayan Yüksel Özcan, yöneticisi olduğu 5 katlı apartmanda çocukların şeker toplaması için ilginç bir sistem geliştirdi. Çocukların sokağa çıkmadan şeker toplayabilmeleri için ip ve makara sistemi ile çözüm buldu.

Kendi binasının 3'üncü katından 10 metre uzaklıktaki apartmanın 3'üncü katına ip ve makara sistemini kuran Özcan, bağladığı kovayla da çocukların şeker toplamasını kolaylaştırdı. Her iki apartmanda yaşayan çocuklar, dairelerden topladıkları şekerleri kovayla birbirlerine göndererek şekerlerini topladı.

"Dışarı çıkarak riske girmelerine izin veremezdim"

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yolu seçtiğini söyleyen Yüksel Özcan, "Çocukların sağlığı bizim için çok önemli, onların dışarı çıkarak riske girmelerine izin veremezdim. Bayram ile özdeşleşen şeker toplama geleneğini de yaşatmak için böyle bir yola başvurduk" dedi.