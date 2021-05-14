Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, terör örgütü DEAŞ içinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İlkadım ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele İran DEAŞ
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