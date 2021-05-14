Koronavirüs salgını nedeniyle bu Ramazan Bayramı'nda da büyükler ziyaret edilemedi.

Bu kapsamda proje geliştiren Tuzla Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar ile gençleri buluşturdu.

Binbin adı verilen elektrikli scooterlar ile mahalle mahalle gezen gençler, ziyaret ettikleri 65 yaş üstü kişilere bayramlık hediyeler dağıttı.

65 yaş üstü ilçe sakinlerinin bayramını kutlayan gençler, tam kapanma döneminde büyüklere yalnız olmadıklarını hissettirdi.

"Bayramı yaşayabilmeleri adına güzel bir etkinlik oldu"

Tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutladığını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “65 yaş üstü vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın bayramını tebrik etmek için genç kuşakla onları buluşturduk. Tam kapanmaya rağmen bayramı yaşayabilmeleri adına güzel bir etkinlik oldu. Onları yalnız hissettirmeyeceğiz” dedi.

"Eski bayramlara dönelim"

Gönüllü gençlerin kapısını çaldığı ilçe sakini, “Bayram zor geçiyor. Kimseyi göremiyoruz. Çocuklar camdan gelip bakıyor. ‘Nasılsın, iyi misin?’ diyip gidiyorlar. Gelenimiz yok, görüşemiyoruz kimseyle. Allah sağlık sıhhat versin, hep iyi olalım. Kimse kimseyle bayramlaşamıyor. Eski bayramlara, kandillere dönelim. Hayırlı bayramlar olsun” diye konuştu.

Başka bir ilçe sakini Gülgühan Göçmenli ise, “Başkanımız her zaman bizim yanımızda. Hayırlı bayramlar olsun. Koronavirüsü dünyayla beraber biz de kabul ettik, bekliyoruz. Allah hepimize hayırlısını nasip etsin” sözlerini kullandı.