Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayram şekerleri camdan ip sarkıtılarak çocuklara ulaştı
Ramazan Bayramı'nda tam kapanma nedeniyle çocuklar şeker toplamaya çıkamadı. Düzce'de 78 yaşındaki Sevil Duman, çocukları şekersiz bırakmayıp camdan sarkıttığı ip yardımıyla bayram şekerlerini çocuklara ulaştırdı.
Çocuklar, tam kapanma nedeniyle kapı kapı dolaşıp şeker toplayamadı. Ancak yine de bayramı şekersiz geçirmedi.
Düzce'de Azmimilli Mahallesi, Erden Sokakta oturan 78 yaşındaki Sevil Duman, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı şeker toplayamayan komşu çocuklarını unutmadı.
Kısıtlama nedeniyle kendisi de dışarı çıkmayan Duman, 3. kattaki evinin penceresinden iple içi bayram şekeri olan poşeti sarkıttı.
Poşet dolusu şekeri gören çocukların sevinç çığlıkları attıkları o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Etiketler: Ramazan Bayramı Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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