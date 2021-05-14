Çocuklar, tam kapanma nedeniyle kapı kapı dolaşıp şeker toplayamadı. Ancak yine de bayramı şekersiz geçirmedi.

Düzce'de Azmimilli Mahallesi, Erden Sokakta oturan 78 yaşındaki Sevil Duman, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı şeker toplayamayan komşu çocuklarını unutmadı.

Kısıtlama nedeniyle kendisi de dışarı çıkmayan Duman, 3. kattaki evinin penceresinden iple içi bayram şekeri olan poşeti sarkıttı.

Poşet dolusu şekeri gören çocukların sevinç çığlıkları attıkları o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.