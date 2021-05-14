Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Erikli Göleti'nde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.
Su motorunu onarmak için dün akşam saatlerinde gölete giren Mustafa Metin, bir süre sonra kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Dalgıç ekiplerin arama çalışmaları sonucu Metin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Metin'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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