Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarım işçilerinin çadırına koronavirüs karantinası
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in İnönü ilçesinde geçici mevsimlik tarım işçilerinin barındığı çadır alanında koronavirüs tespit edildi. Şanlıurfa’dan gelen bir ailenin kaldığı çadırda karantina uygulaması başlatıldı.
Şanlıurfa'dan Eskişehir’e mevsimlik tarım işçisi olarak gelen 8 kişilik bir ailenin kaldığı çadırda yaşayan anne E.A, önceki gün rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, testleri negatif çıkan eşi ve 6 çocuğu Odunpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, yaşadıkları çadırda karantinaya alındı.
[Fotoğraf: AA]
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Çadırda kalanların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.
Çadırda kalanların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.
Etiketler: Koronavirüs
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