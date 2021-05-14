Küçükçekmece'de bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Sabah 08.45 sıralarında atölye çalışanlarının mesaiye başlamasından önce çıkan yangın, sokak sakinleri tarafından itfaiyeye bildirildi.

Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

5 katlı binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesine giren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

"Ütüyü açık bırakmış olabilirler"

Yangın nedeniyle 5 katlı binada yaşayan, insanlar da tahliye edildi.

Bina sakinlerinden Necdet Orhan, “Yangınla uyandık, bize dışarı çıkın aşağıda yangın var patlama durumu var dediler. Biz de dışarı çıktık. Altta daha yeni bayramdan önce açılan tekstil firması vardı. Büyük ihtimalle ütüyü açık bırakmış olabilirler" dedi.