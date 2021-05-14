Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 09:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaçak avlanan 300 kilo inci kefali imha edildi
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Muradiye ilçesinde yapılan denetimlerde, kaçak avlanan 4 çuval dolusu 300 kilo inci kefali ele geçirildi. Ölü bulunan balıklar, ekipler tarafından imha edildi.
Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin yolculuğu sürüyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz arası üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalini, bu dönemde avlamak yasak.
Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor.
300 kilo ölü balık imha edildi
Muradiye'nin Yenişehir Mahallesi'ndeki tatlı suda, kaçakçıların balık avladığı ihbarı üzerine ekipler, harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, kaçak avlanan 4 çuval dolusu 300 kilo ölü balık, ele geçirdi. Balıklar, ekipler tarafından imha edildi.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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