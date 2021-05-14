Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tedbirleri ihlal eden 59 kişiye ceza
Malatya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 59 kişiye 53 bin 100 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 54 kişiye 48 bin 600, maske takmayan 5 kişiye 4 bin 500 lira olmak üzere 59 kişiye toplam 53 bin 100 lira ceza kesildi.
729 iş yeri ile 166 toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, 2 iş yeri ve 2 toplu taşıma aracına işlem yaptı.
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