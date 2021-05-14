Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 05:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da metruk binada çıkan yangın korkuttu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 2 katlı metruk evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşın evler boşaltıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.
Merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde 2 katlı metruk evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Mahalleye ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşın evleri tahliye etti.
[Fotoğraf: AA]
Yükselen alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını 2 saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına aldı.
Tamamen yanan evde soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Sıradaki Haber
Bartın'da aydınlatma direğine çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz