Gökhan Kuru idaresindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Kavallar Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kuru ile araçta yolcu olarak bulunan Yasin Demirel ve Mahsun Çekiç ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yasin Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonucu otomobil hurdaya döndü.