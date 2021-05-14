Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 05:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da aydınlatma direğine çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bartın'da bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu otomobil hurdaya döndü.
Gökhan Kuru idaresindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Kavallar Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Kuru ile araçta yolcu olarak bulunan Yasin Demirel ve Mahsun Çekiç ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yasin Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonucu otomobil hurdaya döndü.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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