Diyarbakır- Şanlıurfa karayolundaki Park Orman Köprülü Kavşak'ta M.Ş. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprülü kavşaktan devrildi.

Kazanın etkisiyle ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

