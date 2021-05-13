Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 22:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da otomobil köprülü kavşaktan devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: Diyarbakır]
Diyarbakır’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprülü kavşaktan devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır- Şanlıurfa karayolundaki Park Orman Köprülü Kavşak'ta M.Ş. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprülü kavşaktan devrildi.
Kazanın etkisiyle ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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