Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 20:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da iki aile arasında kavga: 7 yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde, iki aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kavgada yaralanan 7 kişi, ambulansla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.
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