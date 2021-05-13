Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 18:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır’daki tartışılan maketler kaldırıldı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal medyada eleştirilere neden olan maketlerin kaldırılıp yenilenmesine karar verdi.
Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağı’nda yapılan çevre düzenlemesi kapsamında bölgeye yerleştirilen kültürel maketler eleştirilere neden oldu.
Gerçeğine benzemedikleri ve estetik olmadıkları yönünde eleştirilen maketler büyükşehir belediyesi tarafından kaldırıldı.
Havalimanı çevresine yerleştirilen maketler yenilenecek
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada maketlerin, yapımcısı tarafından yenilenip onaydan geçtikten sonra teslim alınacağı belirtildi.
Belediyenin açıklamasında, maketlere yapılan harcamalarla ilgili iddia edilen rakamın da, sadece maketlere değil 170 bin metrekarelik alanda yapılan tüm peyzaj işlerine harcandığı aktarıldı.
Son Haberler
- 19:24
- 19:21
- 19:01
- 18:49
- 18:57
Sıradaki Haber
Bingöl'de dereye düşen 11 yaşındaki çocuk boğuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz