Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağı’nda yapılan çevre düzenlemesi kapsamında bölgeye yerleştirilen kültürel maketler eleştirilere neden oldu.

Gerçeğine benzemedikleri ve estetik olmadıkları yönünde eleştirilen maketler büyükşehir belediyesi tarafından kaldırıldı.

Havalimanı çevresine yerleştirilen maketler yenilenecek

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada maketlerin, yapımcısı tarafından yenilenip onaydan geçtikten sonra teslim alınacağı belirtildi.

Belediyenin açıklamasında, maketlere yapılan harcamalarla ilgili iddia edilen rakamın da, sadece maketlere değil 170 bin metrekarelik alanda yapılan tüm peyzaj işlerine harcandığı aktarıldı.

