Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 18:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale ediliyor.
Bodrum ilçesi Güvercinlik mevkiindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.
Etiketler: Orman Yangını
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