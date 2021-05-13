Zülkif Dağlı, beraberindeki heyet ile 112 ve Aşı Filyasyon Merkezini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını tebrik etti.

Samsun'un koronavirüs vaka sayıları bakımından 5 hafta boyunca Türkiye'nin gündeminde olduğunu anımsatan Vali Dağlı, "Samsun olarak Türkiye gündemini maalesef işgal ettik. Allah'a şükür 3 haftadır iniş trendine geçtik. Gayet iyi duruma doğru ilerliyoruz" dedi.

"Vatandaşımızla bunu başaracağız"

Samsun'un önceki hafta vaka sayıları bakımından 40'ıncı sırada olduğunu, bu sayıların bu hafta 47'nci sıraya gerilediğini ifade eden Vali Dağlı, renk haritasında maviyi hedeflediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"İnşallah hedefimiz rengi mavi olan il olmak. Bunu hedefliyoruz. Bunun için de tüm kolluk kuvvetlerimiz, sağlıkçılarımız, kaymakamlarımız, yerel yönetimlerimiz canla başla mücadele ediyorlar. Vatandaşımızın özverisi, desteği, hoşgörüsü bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızla biz bunu başarabileceğiz. Bundan sonra da özellikle şu bayram ortamında sokağa çıkma konusunda, bayram ziyaretleri konusunda vatandaşlarımızdan hoşgörü bekliyoruz."

"Sıkı denetimler etkili oldu"

Dağlı, denetimlerin sıkı şekilde uygulandığının altını çizerek, takviye polis ekipleriyle ara sokakların bile denetlendiğini, ekiplerin izolasyonda olanların kontrolüne de önem verdiğini, bu sayede vaka sayılarındaki düşüşün sağlandığını aktardı.

Vali Dağlı, düşüşün yoğun bakım ve entübe hasta sayılarındaki düşüşe de yansıdığını işaret ederek, "Vefat sayılarımızda da belli bir düşme var. Düşme trendi bu şekilde devam ederse başarılı olacağız" diye konuştu.

"Bu bayramı çekirdek aile olarak geçirmek zorundayız"

Bayram ziyaretlerinin ertelenmesinin önemine dikkat çeken Dağlı, şöyle devam etti:

"Bugün nasıl evlerimizdeysek yarın, yarından sonra ve pazar günü de mutlaka evlerimizde olalım. Yakın bir akrabamız eğer başka bir evde yaşıyorsa bizim için her zaman risktir. Aynı evin içinde olanlar birlikte olacak tabii. Birkaç aile akraba da olsa kardeş de olsa eş dost da olsa bir araya kesinlikle gelmemeliler. Bu konuda çağrıda bulunuyorum. Bu bayramı çekirdek aile olarak geçirmek zorundayız."

Dağlı'ya Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile diğer yetkililer eşlik etti.