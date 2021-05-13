Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 17:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çanakkaleli çiftçi tarlasına traktörüyle “Hayırlı Bayramlar” yazdı
Çanakkaleli bir çiftçi, traktörüne taktığı sabanla tarlasına “Hayırlı Bayramlar” yazdı. Çiftçinin bayram mesajını yazdığı o anlar drone ile havadan görüntüledi.
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Bozlar Köyü’nde yaşayan çiftçi Osman Lale, traktörünün arkasına taktığı sabanla 17 dönümlük tarlasına 1 saatte “Hayırlı Bayramlar” yazdı.
Çiftçinin o anları drone ile havadan görüntülendi.
Çiftçi Lale, Ramazan Bayramı için böyle bir video hazırladığını belirtirken, sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.
Etiketler: Ramazan Bayramı
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