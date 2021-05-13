Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 15:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Antalya'da sahiller turistlere kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Turizm kenti Antalya'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü sahiller turistlere kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin bitimine 4 gün kaldı. Ramazan Bayramı da bu döneme denk gelince kentin tüm noktalarında sessizlik hakim oldu.
Antalyalılar diğer günlerde olduğu gibi evlerinde zaman geçirirken, kentin tarihi yerleri ve dünyaca ünlü sahilleri kısıtlamadan muaf yerleşik olmaya turistlere kaldı.
Havanın 25, deniz suyunun 22 derece ölçüldüğü kentte, sahile gelen turistler Akdeniz güneşin tadını çıkardı. Çocuklar ise aileleriyle yüzdü. Bazı çocuklar suya giren köpek ile oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.
Etiketler: Ramazan Bayramı
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