Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 14:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nefes borusuna şeker kaçan çocuk ölümden döndü
[Fotoğraf: İHA]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde soluk borusuna şeker takılması sonucu boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayatını marketteki imam kurtardı.
Kızıltepe ilçesinin Fırat Mahallesi'nde bir markette alışveriş yapan bir kişinin 4 yaşındaki çocuğunun yediği şeker nefes borusuna kaçtı.
Çocuğun nefes almakta güçlük yaşadığını fark eden, ailesinin telaşlandığını gören imam, çocuğa hemen müdahale etti.
Soluk borusuna kaçan şekerin çıkarılmasıyla çocuk rahat nefes almaya başladı. O anlar marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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