Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyon ile motosikletin çarpışması kameralara yansıdı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi.
M.K. yönetimindeki kamyon, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda, U.S. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü U.S. yaralandı.
Yaralı, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.K, karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Doğu'da sıcaklıklar artacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz