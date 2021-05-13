Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da sıcaklıklar artacak
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği bölgede, Ağrı ve çevreleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 2, Ardahan'da 3, Erzurum'da 5, Ağrı'da 6, Tunceli ve Erzincan'da 9, Iğdır'da 12 derece kaydedildi.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 31, Erzincan ve Iğdır'da 30, Ağrı'da 25, Erzurum ve Ardahan'da 24, Kars'ta 23 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji
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