Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de dereye düşen 11 yaşındaki çocuk boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de dereye düşen 11 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti.
İçmeler TOKİ Mahallesi'nde yaşayan ailesi, oğulları Yunus Göker'in evin bahçesinde olmadığını fark etti.
Yakınları ile komşularının çevredeki aramaları sonucu Gayt Deresinde çocuğun hareketsiz bedeni bulundu.
Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi Bingöl Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.
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