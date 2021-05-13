Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 19:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Su kuyusu açmak için girdikleri çukurdan çıkamadılar
Adana’nın Kozan ilçesinde su kuyusu açmak için girdikleri çukurdan çıkamayan 3 kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Yalımoğlu Mahallesi'nde 3 kişi su kuyusu açmak için kazdıkları çukura girdi. Ancak uzun süre çıkmadılar.
Durumdan şüphelenen yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çukura inen kişileri çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşların ardından 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Cenazeler otopsi için hastaneye kaldırıldı.
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