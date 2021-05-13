Ankara Caddesi üzerinde, içerisinde 3 kişinin bulunduğu pikap araç, iddiaya göre süratli bir şekilde cadde üzerinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs durağına çarptı.

Durakta bekleyen 2'si çocuk 1’i hamile olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerinden kaçmaya çalışan pikaptaki 3 kişi, vatandaşlar tarafından kovalandı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

