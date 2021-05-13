Erciş Salihiye Mahallesinde sahipsiz bir atın uçurumdan düşmesi sonucu mahalle sakinleri olayı Erciş Belediyesine haber verdi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri ve veteriner hekimler, atın ağır yaralandığını ve ayağının kırıldığını tespit etti.

Bunun üzerine belediyeden araç istendi. Olay yerine gelen iş makinesinin yolu açmasıyla sahipsiz at kurtarıldı.

Veteriner hekim eşliğinde veteriner kliniğine götüren at tedavi altına alındı.