Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Silivri ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Silivri Sancaktepe Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında saat 20.30 sıralarında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri, Değirmenköy, Selimpaşa, Çatalca ve Büyükçekmece itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Elektrik panolarından çıktığı öğrenilen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
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