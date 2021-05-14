Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da parçalı bulutlu hava bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Trakya genelinde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Kırklareli ile Edirne çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu
Son Haberler
- 10:40
- 10:37
- 10:14
- 10:00
- 09:55
Sıradaki Haber
Evi babası uyurken ateşe verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz