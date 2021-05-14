Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 07:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evi babası uyurken ateşe verdi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Buca ilçesinde, babasıyla birlikte oturan Murat G. iddiaya göre evini ateşe verdikten sonra kaçtı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi dumandan etkilendi.
İddiaya göre, Ufuk Mahallesi 910 Sokak'ta bulunan müstakil evde babası Mehmet G. ile beraber oturan Murat G. evi ateşe verdikten sonra kaçtı.
Mehmet G. ile bitişik evde oturan kardeşi Ahmet G. dumandan etkilendi.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ev kullanılamaz hale geldi
Mehmet G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı, kardeşi Ahmet G'ye ise sağlık ekiplerince oksijen verildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Murat G'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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