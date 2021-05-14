Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de, 90 yaşında vefat eden Kore Gazisi İbrahim Dalgıç için cenaze töreni düzenlendi. Dalgıç'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
90 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi İbrahim Dalgıç, Edirne'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kore Gazisi İbrahim Dalgıç’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe Köyü'ndeki mezarlığa getirildi.
Töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi.
[Fotoğraf: AA]
Cenaze törenine, Dalgıç'ın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz katıldı.
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