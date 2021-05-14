Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 10:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sarıyer'de denize girenler polisi görünce kaçtı
İstanbul Sarıyer'de tam kapanmayı ihlal ederek denize giren vatandaşlar, denetim yapan polisleri görünce kıyafetlerini giyinmeden kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Sarıyer İstinye Polis Merkezi ekiplerince Ramazan Bayramı’nın ilk günü yapılan denetimlerde, sahil hattı boyunca dışarıda olan vatandaşlar tek tek uyarıldı. Görev belgesi olmayan vatandaşlar evlerine gönderildi.
Polisi görenler giyinemeden kaçtı
Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bir grup vatandaşın denize girdiğini fark etti.
Bunun üzerine denize doğru ilerleyen polis ekiplerini gören vatandaşlar, kıyafetlerini giyinmeden kaçmaya başladı. O anlar kameraya yansıdı.
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