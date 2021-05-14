İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Sarıyer İstinye Polis Merkezi ekiplerince Ramazan Bayramı’nın ilk günü yapılan denetimlerde, sahil hattı boyunca dışarıda olan vatandaşlar tek tek uyarıldı. Görev belgesi olmayan vatandaşlar evlerine gönderildi.

Polisi görenler giyinemeden kaçtı

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bir grup vatandaşın denize girdiğini fark etti.

Bunun üzerine denize doğru ilerleyen polis ekiplerini gören vatandaşlar, kıyafetlerini giyinmeden kaçmaya başladı. O anlar kameraya yansıdı.