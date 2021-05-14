Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya kıyılarında son günlerde sıkça rastlanılan deniz kaplumbağası ölümleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'Kocabaş' adıyla bilinen caretta caretta ile 'yeşil kaplumbağa' olarak adlandırılan 'chelonia mydas' türü deniz kaplumbağalarının varlığından bahseden Prof. Dr. Gökoğlu, deniz kaplumbağası neslinin tehlike altında olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: DHA]

Kaplumbağaların yumurtlama döneminde kıyıya yakın ağ atılmamalı

Gökoğlu, kaplumbağaların yumurtlama için sahillere çıktığı 1 aylık süreçte balıkçıların kıyıya yakın ağ atmamaları gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Gökoğlu, bunun sebebini ise şöyle açıkladı:

"Kaplumbağaların üreme dönemi başladı. Çiftleşme dönemlerinin sonu. Çiftleşme sonrası karaya çıkış dönemi başladı. Bazıları karaya çıkmaya başladı. Kaplumbağalar açıktan kıyıya yanaştı. Bu dönemde de balıkçılarımız kıyılara ağ atıyor, parakete yöntemiyle avlanıyor. Kaplumbağalar parakate oltasına takılıyor. Ölümler bu nedenle oluyor. Balıkçılarımız geçici 1 aylık sürede kıyıya ağ atmasın. Onların da ekmeği ama canlılar ölüyor. Bu canlılar 60-70 yıl yaşayabiliyor. Ağa takıldığı zaman boğularak ölüyor. Balıkçılarımız bilerek öldürmüyor ama nesli tehlikedeki kaplumbağaların ağa takılarak ölmesi üzüntü verici."

[Fotoğraf: DHA]

Caretta caretta türünün yüzde 60’ı Türkiye’de

Prof. Dr. Gökoğlu, popülasyonu hızla azalan deniz kaplumbağalarıyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kıyılarımızda caretta caretta ile 'chelonia mydas' türleri yaşıyor. Şu anda kıyıya yumurtlama için çıkma dönemi gerçekleşiyor. Dünyada 500 birey 'chelonia mydas', 2 bine yakın caretta caretta olduğu bilinmektedir. 'Chelonia mydas' türünün yüzde 80'i Akdeniz kıyılarına, caretta caretta türünün de yüzde 60'ı Türkiye kıyılarında Ege ve Akdeniz'de yumurta bırakıyor."