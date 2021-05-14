Tam kapanma sürecinin tamamlanmasıyla kademeli normalleşme dönemine geçilmesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu dönemde de kişisel tedbirler hiç azaltılmamalı, aşı olanlar maske ve mesafe tedbirlerine devam etmeli. Zira aşı olanlar hastalığı hafif geçirseler de virüsü yaymaya devam ediyor.

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan tam kapanmanın kazanımlarını koruma yollarını TRT Haber'e anlattı.

[Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan]

"Sayılarda oldukça iyi bir iniş var. Hızlandı da bu iniş. 63 binlerden 11 binlere indi, daha da inecektir. Oldukça iyi bir kazanım getirdi ama sadece bunun yeterli olmadığını biliyoruz daha önceki dalgalardan da... O yüzden de dikkatli olmamız lazım. Bir yandan da aşıyla bunu yetiştirebilirsek, biz de aslında bu faydaları aslında çok daha yakın dönemde görebiliriz. O yüzden aşıda belli bir sayıya ulaşana kadar kazandıklarımızı kaybetmememiz gerekiyor. Çok dikkatli hareket ederek, belli gruplara yoğunlaşmak ve önce o grupların kontrol edilmesi, bulaştırıcılığı azaltmak için çok önemli. Bir yandan hızla aşı yaparken bir yandan da grup grup açılmayı ve açacağımız o grubun bütün kişileriyle ele alınarak değerlendirilmesi gerekiyor. Aşı olmayacak kadar gençlerde ise örneğin 18 yaş altındakiler, onların da PCR'la takipleri gerekiyor. Öğretmenlerin aşılanması, eğitim sektöründe çalışanların aşılanması gibi grup grup önceliklerindirdikten sonra, diğer grubu açmak gibi yavaş ve bütün ögeleri kullanarak hareket etmek uygun olur kanısındayım."

Restoranların açılması ne kadar riskli?

Kapalı ve kalabalık mekanlar, koronavirüsün hızlı yayılımı için elverişli ortamlar. Açık alanlardaysa virüsün yayılması daha zor. Prof. Dr. Sıla Akhan, tedbirlere uyulduğunda, restoranların açık alanlarının kullanılmasında sakınca olmadığını söyledi:

"Restoranların açılması açık havanın kullanılabileceği ölçüde çok mümkün diye düşünüyorum. Açık hava burada, bizim için çok kolaylaştırıcı bir faktör. Açık havada virüsün bulaşması çok daha zorlaşıyor. Orada yakın mesafe önemli, o mesafeye dikkat etmek çok önemli. Ya da kişilerin aşılı veya hastalığı geçirip geçirmedikleri de kontrol edilmedi. Bu kişilere öncelik verilebilir. Bu da şu dönemde biraz daha kontrolü sağlayabilecektir. Restoranlar şu dönem aslında havaların da güzel gitmesiyle açılmak için öncelik verilebilecek gruplar arasında yer alabilir."

[Grafik: TRT Haber / Şeyma Özkaynak]

Kişisel tedbirler hiç azalmamalı

Koronavirüsün bulaşmasını engelleyen en önemli faktör, kişisel tedbirler... Maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymak, virüsün bulaşmasını yüzde 90'lara kadar düşürüyor. Dolayısıyla vakaların azalması, tedbirler gevşetilebilir anlamına gelmiyor.

"Kişisel önlemler hiç azalmıyor, hiç değişmiyor. Biz bu virüsle ilgili tüm bilgileri kullanmak zorundayız, kapanmalarla aldığımız bütün önlemler belli bir yere kadar etkili oluyor. Tedbirlerle vakalar belli bir sayıya kadar düşüyor ama ondan sonra tekrar çıkıyor. Bunu engellemek için bir yandan da aşı oluyoruz. O yüzden bireysel tedbirlerde en ufak bir azalma olmaması gerekiyor. Yine kalabalık ortamda, yakınımızdaki kişiye mesafe koyarak karşı karşıya gelmemiz gerekiyor. Çok kalabalık ortamlar her zaman sıkıntılı, aşı bile olsak. Kişisel önlemlerde herhangi bir değişiklik yok, bu önlemlere devam etmemiz, önümüzdeki günlerin daha rahat geçmesi açısından çok önemli. Alacağımız her önlem çok faydalı olacak."

Aşı olanlar da tedbirlere devam etmeli

Önümüzdeki günlerde aşılamanın hızlanması hedefleniyor. Ancak aşı olanların da tedbire devam etmesi gerekiyor.

"Aşı olanlar da virüsü alabiliyorlar. Virüs ortamda çok yüksek olduğunda bu risk daha da artıyor. Ama onlar hafif geçiriyorlar. Aşılar bu dönemde etkinliklerini çok gösterdiler. Aşı olanlar başkalarına bulaştırabiliyorlar ama sonuçta kendileri hafif geçiriyor, o yüzden bulaştırıcılıkta onların hala önemli bir yeri var, buna dikkat edilmesi gerekiyor. Onlar da aşılandım diye bütün bu tedbirlerden vazgeçmemeli. Önemli olan tedbirleri aşıyla birleştirmek ve aşıda belli bir orana ulaşabilmek. Aşıladığımız her kişinin döngüyü kırmak için önemli bir rolü var."

Tedbirlere uyulmazsa, vaka sayıları artar

"Her zaman için, vaka sayıları sıfırlanmadığı müddetçe tekrar çıkabileceğini gördük. O yüzden de bir yandan aşıda belli bir sayıya ulaşana kadar zaman kazanmaya çalışıyoruz. Virüsün çoğalmasına izin vermememiz gerekiyor. Kontrolsüz çoğalırsa, değişebiliyor, varyantlara geçebiliyor. Dikkat edilecek günler bekliyor bizi çünkü epey kazanım sağladık. Üçüncü dalga baskılandı, bunun kıymetini bilmek için atacağımız adımlar küçük olmalı."