Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 04:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta kapsamlı sokağa çıkma yasağı değiştirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 Mayıs Çarşamba günü başlayan 10 günlük kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulaması iptal edilerek yasağın sadece akşam saatlerinde uygulanacağı açıklandı.
Irak Ulusal Sağlık ve Güvenlik Yüksek Komisyonu, 12-22 Mayıs tarihleri için ilan edilen kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiğini duyurdu.
Sokağa çıkma yasağının sadece 19.00-03.00 saatlerinde uygulanacağı kaydedilirken, alışveriş merkezleri, lokanta, sinema, park ve kafelerin bayram günlerinde de kapalı tutulacağı aktarıldı.
Ulusal Sağlık ve Güvenlik Yüksek Komisyonu, COVID-19 önlemleri kapsamında 4 Mayıs'ta aldığı kararla 12-22 Mayıs tarihlerinde 10 günlük kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.
Karar kapsamında alışveriş merkezleri, lokanta, sinema, park ve kafelerin kapalı tutulacağı belirtilmişti.
Etiketler: Koronavirüs Irak
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