Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 03:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 08.58'de 40 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA, başkent Tokyo dahil çevre eyaletlerde hissedilen 6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
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