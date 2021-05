İsrail ordusu, gecenin ilk saatlerinde, Gazze Şeridi'ne kara ve havadan operasyon başlattığını duyurdu.

İsrail, Gazze'deki masum insanları yoğun biçimde bombalarken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

Gazze saldırı altındayken Guterres bale izliyordu

Guterres o saatlerde, sosyal medya hesabından, Bolşoy Balesi'nin yaptığı performans ile ilgili açıklama yaptı.

Guterres paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sanatın, ortak insanlığımızı ifade etmenin insanlar ve kültürler arasında köprüler kurmanın en güçlü yollarından biri olduğuna kuvvetle inanıyorum."

Thank you to the @BolshoiOfficial for a fantastic performance of La Bayadère tonight. I strongly believe that art is one of the most powerful ways we can express our joint humanity and build bridges among people and cultures. pic.twitter.com/zPMq6B79aC

Sosyal medyadan büyük tepki

Guterres'in paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Guterres, bunun üzerine bir tweet daha atarak "Bayram ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir" açıklamasını yaptı.

Out of respect for the spirit of Eid, I appeal for an immediate de-escalation and cessation of hostilities in Gaza and Israel. Too many innocent civilians have already died. This conflict can only increase radicalization and extremism in the whole region.