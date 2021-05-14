Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 01:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da 123 mahkuma bayram affı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolaysıyla 123 mahkum için af kararı çıkarıldı. Affedilen mahkumlar, giydiği hükümlerine ve cezaevindeyken yaptıkları davranışlara göre seçildi.
Kano Eyalet Valisi Abdullahi Ganduje, Ramazan Bayramı münasebetiyle farklı suçlamalardan hüküm giyen 123 mahkum için af kararı çıkardığını açıkladı.
Ganduje, affedilen mahkumların, giydiği hükümlerine ve cezaevindeyken yaptıkları davranışlara göre seçildiğini aktardı.
Affedilen mahkumlara yol parası verildiğini kaydeden Ganduje, "Bu güzel ve özel günde ailelerinizin yanında olmanızı istiyoruz" dedi.
Ganduje, mahkumlardan ülkede barış ve istikrar için dua etmelerini istedi.
Etiketler: Ramazan Bayramı
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