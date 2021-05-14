Kano Eyalet Valisi Abdullahi Ganduje, Ramazan Bayramı münasebetiyle farklı suçlamalardan hüküm giyen 123 mahkum için af kararı çıkardığını açıkladı.

Ganduje, affedilen mahkumların, giydiği hükümlerine ve cezaevindeyken yaptıkları davranışlara göre seçildiğini aktardı.

Affedilen mahkumlara yol parası verildiğini kaydeden Ganduje, "Bu güzel ve özel günde ailelerinizin yanında olmanızı istiyoruz" dedi.

Ganduje, mahkumlardan ülkede barış ve istikrar için dua etmelerini istedi.