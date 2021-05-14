İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve askerlerin Gazze'ye girdiğini duyurdu.

Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı.

Bombardıman, Gazze sokaklarında büyük yıkıma yol açtı.

Vurulan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.

Bazı Filistinli aileler, bombardımandan korunmak için okullara sığınmış durumda.

Çocukların korku dolu anları

Bombardıman altında olan Gazze'de evlerinde yatan çocukların korku dolu anları kameraya böyle yansıdı.

Ölü ve yaralı sayısı netleşmedi

Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanırken, İsrail ordusunun bombaladığı bölgelerden alevlerin yükseldiği görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Söz konusu bölgelere ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

[Fotoğraf: AA]

İsrail'in zamanlaması dikkat çekti

İsrail ordusunun, açıklamayı 14 Mayıs'ın ilk dakikalarında yapması dikkat çekti.

İsrail 73 yıl önce 14 Mayıs'ta kurulduğunu "resmen" ilan etmişti.