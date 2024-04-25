Mobil haberleşmede kesintisiz iletişim için 52,4 milyar lira harcandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu"na göre, istikrarlı bir büyüme trendine sahip sektördeki gelişmeler, hem işletmecilerin elde ettikleri gelirlere hem de yapılan yatırım ve artan abone sayılarına yansıyor.

Elektronik haberleşme sektöründeki işletmeciler, geçen yıl sonu itibarıyla 224,6 milyar liralık net satışa ulaştı.

Türkiye'nin sayısal dönüşümde öncü konumda olabilmesi ve bu dönüşümün ülke refahına yönelik kullanılabilmesi amacıyla elektronik haberleşme sektöründeki yatırımlara özel önem veriliyor.

İşletmeciler tarafından geçen yıl yapılan yatırımların toplam tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 68,6 artarak 52,4 milyar liraya ulaştı.

Mobil abone sayısı 92,2 milyon

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı gelişim gösteren mobil teknolojilere abonelerin ilgisi de sürüyor.

Ülkede geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 108 yaygınlık oranına karşılık gelen makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 92 milyon 230 bin 985 mobil abone bulunduğu kayıtlara geçti.

M2M ve 0-9 yaş nüfus hariç mobil yaygınlık oranı yüzde 112,9 oldu.

Geçen yılın sonunda 3G abone sayısı 4 milyon 993 bin 823'e gerilerken 4,5G abone sayısı 84 milyon 924 bin 804'e ulaştı.

3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil geniş bant abone sayısı 73 milyon 715 bin 377 olarak kaydedildi. Geçen yılın 4'üncü çeyreğinde toplam mobil internet kullanımı ise 3 milyon 719 bin 601 TByte olarak hesaplandı.

Yerli ve milli imkanlarla 5G'ye geçiş hazırlığı

2016'da başlayan 4,5G hizmetinin çok daha hızlı mobil internetle vatandaşları tanıştırması ve altyapıya yapılan yatırımlarla fibere ulaşımın daha kolay hale gelmesiyle hem mobil hem sabit geniş bant abone sayısı artışını sürdürdü. 2023 yılı sonunda toplam geniş bant abone sayısı 93,3 milyona ulaştı.

Türkiye'nin 5G'ye yerli ve milli imkanlarla geçen ilk ülkelerden olması hedefi kapsamında çalışmalara da hız verildi. Çok daha yüksek hızlar ve daha düşük gecikme sürelerine sahip 5G teknolojisiyle mobil teknolojiler, endüstriyel alanda ve hizmet sektörlerinde daha fazla kullanılır hale gelecek. Bu durum, ülkenin ekonomik gelişimine ve verimlilik artışına önemli katkı sağlayacak.