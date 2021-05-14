Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 02:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'den vatandaşlarına "sınırdan uzak durun" çağrısı
[Fotoğraf: AA]
İsrail, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını duyurmasının ardından tüm vatandaşlarına "Gazze sınırından uzak durmaları" çağrısı yaptı.
İsrail ordusu, Filistinli direniş gruplarına karşı başlatılan operasyona ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Gazze'den İsrail'in sınır bölgelerine roket saldırılarının artabileceği endişesiyle vatandaşlara sığınaklara girmeleri talimatı verildiği aktarıldı.
Gazze sınırına 4 kilometre mesafede bulunan bölgelerde yaşayan tüm İsraillilerden sığınaklara girmeleri ve ikinci bir duyuruya kadar burada kalmaları istendi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
İsrail basını: Roketler binalara isabet etti
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, Gazze'den Aşkelon ve Aşdod'a atılan roketler bazı binalara isabet etti.
Aşkelon'da ise büyük alanlarda elektrik kesintisi yaşandı.
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