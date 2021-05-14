İsrail ordusu, Filistinli direniş gruplarına karşı başlatılan operasyona ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze'den İsrail'in sınır bölgelerine roket saldırılarının artabileceği endişesiyle vatandaşlara sığınaklara girmeleri talimatı verildiği aktarıldı.

Gazze sınırına 4 kilometre mesafede bulunan bölgelerde yaşayan tüm İsraillilerden sığınaklara girmeleri ve ikinci bir duyuruya kadar burada kalmaları istendi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İsrail basını: Roketler binalara isabet etti

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, Gazze'den Aşkelon ve Aşdod'a atılan roketler bazı binalara isabet etti.

Aşkelon'da ise büyük alanlarda elektrik kesintisi yaşandı.