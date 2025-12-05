Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
TRT Haber 05.12.2025 15:21

İstanbul'da hafta sonu için sağanak uyarısı

İstanbul'da hafta sonu etkili olması beklenen soğuk hava ve sağanağa karşı vatandaşlar uyarıldı.

İstanbul'da hafta sonu için sağanak uyarısı

İstanbul hafta sonu Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek.

Hafta boyunca 16 ila 19 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, yarın geceden itibaren düşmeye başlayarak 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor.

Sıcaklık düşüşüyle birlikte kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Yağışların pazar günü saat 10.00'dan itibaren kent genelinde etkisini artıracağı, aralıklarla esen fırtınayla pazartesi sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Fırtına ve kuvvetli yağışın neden olabileceği ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması, su baskınları, taşkınlar ve yollarda göllenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Hava Durumu İstanbul Sağanak
Türkiye Maarif Vakfının düzenlediği 5. İstanbul Eğitim Zirvesi başladı
