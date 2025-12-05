Türkiye Maarif Vakfının düzenlediği 5. İstanbul Eğitim Zirvesi başladı

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Geleceğe dair perspektiflerin, kurumsal yaklaşımların ve yenilikçi uygulamaların gündeme getirileceği zirvede konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi, programda yer alırken halkı en zor şartlarda dahi eğitimi yüceltmekten vazgeçmeyen ülkesini yüreğinde taşıdığını söyledi.

Durubi, "Bir ülke düşünün ki çocukları kapısı olmayan okullara koşmuş, çatısı olmayan evlerde ders çalışmış ve ödevlerini mum ışığında yazmıştır. Ancak tüm bunlara rağmen öğrenmekten bir an olsun geri durmamışlardır. Bağrından kırk medeniyetin doğduğu bu ülke, bugün karanlığın içinden yeniden yükselen bir ışığın kaynağı olmaya kararlıdır. Binlerce okulunun yıkılması ve çocuklarının üçte birinin eğitimden uzak kalması bile onun bir ışık kaynağı olmasının önüne geçemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin bulundukları her yerde topluma fayda sağladığını, uğradıkları her ülkede kalıcı iz bıraktığını anlatan Durubi, "Bugün ise 947'yi aşkın yeni okul inşa ederek 125 binden fazla çocuğu yeniden eğitimle buluşturmuşlardır. Suriyeliler olarak biz eğitimin yalnızca binalardan ibaret olmadığını, bir 'mana' olduğunu öğrendik. Marifetin yok edilemeyeceğini, fikirlerin sınırlandırılamayacağını ve bir çocuğun çantasında taşıdığı geleceğinin elinden asla alınamayacağını öğrendik." diye konuştu.

Durubi, eğitimden söz edildiğinde, arayışında oldukları şeyin yalnızca bir finansman ya da kurumsal destek olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün arayışında olduğumuz şey öğrenmeyi yeniden ayağa kalkma, dinamik olma ve bir milleti yalnızca cehaletten değil, umutsuzluktan da kurtarma aracı olarak yeniden yapılandıracak insani bir ortaklıktır. Suriye, çok az ülkenin deneyimlediği bir süreç geçirdi. Deneyimlediğimiz bu süreç bize, kitabın bir direniş aracı olabileceğini ve bir öğrencinin bir devleti inşa edebileceğini öğretti. Bu vizyon, 'Milletler, rahatın konforunda değil, çilenin ocağında pişerek ayağa kalkar.' diyen Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın vizyonudur." açıklamasında bulundu.

"Bilimin ve hayatın yeni sayfasını yazan bir Suriye göreceğinize söz veriyoruz"

Zirve vesilesiyle "kardeş" olarak belirttiği Türkiye'ye ve Emine Erdoğan'a Suriye halkının şükran ve minnettarlığını iletmek istediğini söyleyen Durubi, "Tüm kalbimle ifade etmek isterim ki bizi Türkiye ile birleştiren bağ, herhangi bir tanıma sığmayacak kadar büyüktür. Şüphesiz Suriye halkı, milyonlarca Suriyeliye kapılarını açan Türkiye devletinin ve Türk milletinin desteğini asla unutmayacaktır. Çocuklarımız Türkiye'de eğitimlerine devam etmiş, dilini öğrenmiş, anılar biriktirmiş, kalıcı dostluklar kurmuş ve birbirinden ayrılmaz güçlü bir bağ oluşmuştur. Dolayısıyla gelecekte birlikte başarabileceklerimiz, bugün hayal ettiklerimizin çok ötesindedir." görüşlerini paylaştı.

Durubi, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Doğu'nun büyüsünü taşıyan ve Batı'ya uzanan bir köprü mahiyetinde olan Türkiye'den tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum: Gelin, okulları yeniden imar eden, değerleri yeniden düzenleyen ve çocuğa sıra hakkından önce hayal kurma hakkı tanıyan ortak eğitim projelerine hep birlikte imza atalım. Bu projeler, Suriye'de, Türkiye'de ve tüm Arap dünyasında yalnızca cevapları ezberleyen çocuklar değil, aynı zamanda soru sorabilen bireyler yetiştirsin. Sözlerimi nihayete erdirirken yakında tüm evlatlarıyla birlikte yeniden ayağa kalkan, size hikayesini anlatan, sizinle birlikte bilimin ve hayatın yeni bir sayfasını yazan bir Suriye göreceğinize söz veriyoruz."

Programda konuşan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil de Vakfın 2016 yılında dünya genelinde yeni bir eğitim hamlesi başlatmak, Türkiye'nin eğitim alanındaki zengin birikimini dostlarıyla paylaşırken birlikte zenginleştirmek ve böylece eğitime dair yeni bir söz söylemek için yola çıktığını söyledi.

Özdil, 64 ülkede 70 bini aşkın öğrencileriyle çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye gayret ettiklerini anlatarak, "İlk günden bu yana bizim için mesele yalnızca okul açmak olmadı. Eğitimin felsefesini, hedeflerini ve yöntemlerini sürekli düşünmenize ve yapıp ettiklerimizi bu çerçevede değerlendirmemize imkan sağlayan sağlam bir teorik zemin inşa etmeyi işimizin kurucu parçası saydık. Akademik yayınlarımız, program ve müfredat geliştirme faaliyetlerimiz, Türk Maarif Ansiklopedisi gibi uzun soluklu ve kapsamlı çalışmalarımız ve bugün beşincisi vesilesiyle bir arada bulunduğumuz İstanbul Eğitim Zirvesi bu arayışın somut karşılıklarıdır." açıklamasında bulundu.

Zirve sayesinde dünyanın önde gelen eğitim düşünürleri ve politika yapıcılarıyla güncel meseleleri birlikte tartışıp eğitim anlayışlarını canlı ve yenilenebilir tuttuklarını belirten Özdil, zirveye emek veren herkese teşekkür etti.

Özdil, konuşmasında eğitimdeki eşitliksizlerine değinerek, dezavantajlı çocukların yaşadıkları sıkıntıları sıraladı.

"Zirveden yükselen sesler yarının ihtimallerine de yeni kapılar aralayacak"

İstanbul Eğitim Zirvesi'nin bu yılki ana başlığının "Dünyayı Eğitimle İyileştirmek" olduğundan bahseden Özdil, şunları söyledi:

"'Dünyayı Eğitimle İyileştirmek' derken birilerinin ellerinde enjektörlerle gelip beğenmedikleri insanlara ilaçlar zerk etmesinden değil, farklı coğrafyaların farklı insanlarının, tecrübelerinin, ihtiyaçlarının, acılarının, umutlarının, hatalarının, sevaplarının görmezden gelinmediği başka bir anlayıştan bahsediyoruz. Dünyanın acılarına bakmaya cesaret edebilen ama orada donup kalmayan, acıdan sorumluluk, sorumluluktan da ortak gelecek üretebilen bir anlayıştan. Eğitimin öğrencinin potansiyelini kuvveden fiile geçirebileceği, üzerinde özgürce yeşerebileceği sağlam bir zemin inşası olarak ele alan, insanın vicdanını, aklını, merhametini, adalet duygusunu besleyebilmeyi, insanlara sorumluluk ve umut taşıyacak bir ufuk açabilmeyi hedefleyen, putların kırılmasından korkmayan bir anlayıştan."

Özdil, "İstanbul Eğitim Zirvesi'ni tam da bu sebeplerle bir reçete dayatma yeri değil, ortak arayışı büyüten bir buluşma zemini olarak değerlendiriyoruz. İnanıyorum ki buradan yükselen sesler, burada duyduğumuz fikirler, kurulan temaslar sadece bugünün sorunlarını görünür kılmakla kalmayacak, yarının ihtimallerine de yeni kapılar aralayacaktır." dedi.

Özel oturumlar, paneller ve eğitim konuşmalarıyla devam edecek zirve, yarın ödül töreniyle sona erecek.