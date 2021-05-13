Koronavirüs ile mücadeleye karşı alınan tedbirler gereğince Ramazan Bayramı'nda ziyaretler gerçekleştirilemiyor.

Eski bayram özleminin yaşandığı günlerde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) çocukların bayram sevincini ve heyecanını yaşamalarını hedefledi.

Avrupa’dan Türkiye’ye gönül köprüsü

Proje kapsamında, Avrupa’dan 11 ülke 33 bölge ile Türkiye'den 33 şehir kardeş ilan edildi.

“Avrupa’dan Türkiye’ye Kardeşlik” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, özellikle yetim öksüz, şehit ve gazi yakını, hastanede tedavi gören çocuklar başta olmak üzere on binlerce çocukla bayramlaşma gerçekleştiriliyor.

Dijital bayramlaşma programı

Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü Avrupa ve Türkiye arasında dijital bayramlaşma programı gerçekleştirilecek. Dijital bayramlaşma programına Avrupa’nın ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden çocukların aileleri de katılacak.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve UID Genel Başkanı Köksal Kuş ortak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın sizlere, ülkemize ve tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini Rabbimizden niyaz ederiz. Bu vesileyle Avrupa’daki vatandaşlarımızla Türkiye arasında kurulu olan kardeşlik bağının daha da güçlenerek devam etmesini temenni ederiz"