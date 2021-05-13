Karavanla dünya turuna çıkan Alman turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi. Nemrut Dağı ve Kapadokya'ya hayran kalan turistler kamp için dünyanın nazar boncuğu olarak da bilinen Meke Gölü'nü seçti.

Son zamanlarda yeterince yağış alamadığı için kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Meke Gölü'nün son hali görenleri üzdü.

Türkiye'nin misafirperverliğinden memnun kalan turistlerin ziyaret listesinde İstanbul, İzmir ve Çanakkale de yer alıyor.