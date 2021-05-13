Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 10:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karavanla dünya turuna çıkan turistler Meke Gölü'nde kamp kurdu
Bir grup Alman turist, karavanla dünya turuna çıktı. Duraklarından birisi de Türkiye oldu. Nemrut Dağı ve Kapadokya'yı ziyaret eden turistler dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen Meke Gölünde kamp kurdu.
Karavanla dünya turuna çıkan Alman turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi. Nemrut Dağı ve Kapadokya'ya hayran kalan turistler kamp için dünyanın nazar boncuğu olarak da bilinen Meke Gölü'nü seçti.
Son zamanlarda yeterince yağış alamadığı için kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Meke Gölü'nün son hali görenleri üzdü.
Türkiye'nin misafirperverliğinden memnun kalan turistlerin ziyaret listesinde İstanbul, İzmir ve Çanakkale de yer alıyor.
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