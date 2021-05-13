Sonsuz bir yeşilliğin ortasında ağır ağır ilerliyorlar, dereleri geçip adım adım hedeflerine yürüyorlar...

Anadolu'nun kadim kültürü yüz yıllardır devam ediyor. Yörükler bahar aylarıyla beraber yayla için göç yoluna çıkıyor.

Antalya'da yaşayan Kır ailesi de göç yolundaki Yörüklerden. Serik'ten başlayan yolculuk Anamas yaylasında sona erecek. 150 kilometrelik yol 10 gün sürecek.

"Çocuklarımı nasıl seviyorsam bu keçilerimi de seviyorum"

Baba İbrahim Kır, 4 çocuğu olduğunu ve onların da kendisine yardım ettiğini söyledi.

"Bu Yörükçülük atadan, dededen kalma mesleğimiz bizim. Hayvancılık benim geçim kaynağım, 4 çocuğumu bu hayvanların geliri ile büyütüyorum, bakıyorum, okutuyorum."

Anadolu'nun yerli ırkı honamlı keçileriyle çıkıyorlar yaylaya. Yanlarında karınlarını doyuracakları kadar yiyecek ve yatacakları birer yorgan var.

Anne Havva Kır, "Hayatımda hiç kimsenin mesleğinde gözüm olmadı. Kendi mesleğimde gözüm oldu, mesleğimi önemle yaptım, yaptığımı da düşünüyorum. Çocuklarımdan ayırmıyorum mesleğimi, yani çocuklarımı nasıl seviyorsam bu keçilerimi de seviyorum" diyor.

Yeni doğan oğlaklar kucakta taşınıyor

Kır ailesinin 4 çocuğunun en küçüğü 6 yaşındaki Mustafa. Onun da bu göçte görevi var. Yeni doğan oğlakların karınlarını doyurmak.

Ahmet ise 17 yaşında, ailenin en büyük oğlu.

"Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Tatilde falan sürekli yanlarında oluyorum. İleride daha iyi bir hayatımızın olması için buradayım, ileride daha iyi bir iş, daha iyi bir gelirimin olması için buradayım."

Dik yamaçları aşmak keçiler için zor değil. Ama yeni doğan oğlakları zaman zaman kucakta taşımak gerekiyor. Göç yolunda geceler soğuk geçiyor.

Yörüklerin asıl işi yaylaya vardıklarında başlıyor

Gece de iş bitmiyor. Hayvanlar için nöbet tutmak gerekli. Gece bitiyor, sabahın ilk ışıklarıyla kervan yeniden hareketleniyor. Gün doğumu ile birlikte tekrar yola revan oluyorlar.

Ailenin her bireyi sürünün dağılmaması için çaba sarf ediyor. Yaklaşık 400 keçiye 3 de çoban köpeği eşlik ediyor.

Zorlu göç yolculuğu devam ederken aileler yoruldukça dinleniyor bir yandan da hayvanları otlatıyorlar en kısa sürede aile ulaşmak istediği yaylaya çıkmış olacak.

Göç yolculuğu birkaç güne tamamlanacak ama iş bitmeyecek. Yörüklerin asıl işi yaylaya vardıklarında başlayacak...

Haber Sena Ünal

Kamera: Kadir Kurucan, Erdinç Kızılgedik