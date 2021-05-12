Yaz geldi, tatil planları yapılıyor. Salgın nedeniyle karavana olan ilgi ise oldukça yoğun. Karavan kiralamayıp kendi aracını karavana dönüştürenlerin sayısı da artıyor.

Antalya'da yaşayan Mustafa Dede, hobi olarak başladığı karavan dönüştürme işini mesleğe çevirdi. Oldukça kısa bir sürede müşterilerinin isteği doğrultusunda araçlarını karavana dönüştüren Dede, karavanın boyutu ve iç kısmını tamamen tercihe göre hazırlıyor.

Karavan sahibinin isteği doğrultusunda tasarlanıyor

Küçük bir araç için her şeyi minimal şekilde hazırlayan Mustafa Dede, en önemli noktanın ise kullanılan malzeme olduğunu söyledi.

"Araçlarımız seyahat halinde olduğu için sürekli bir deprem şiddetine maruz kaldığını hesaplayarak en hafif malzemeleri en güzel şekilde montajlayıp hiçbir şekilde kimsenin hayatını riske atmadan dizayn etmeye çalışıyoruz."

1 ayda tamamlanıyor

Dönüşüm için gelen aracın önce iç cephesi tamamen yalıtım malzemeleri ile kaplanıyor. Karavanın içi adeta bir otel odasına dönüşüyor.

Karavan sahibinin tercihine göre mutfağından banyosuna kadar birçok imkan araç içerisinde sağlanıyor. Bunun tamamlanması ise sadece 1 ay sürüyor.

Aracını karavana çevirenler halinden memnun. Bir aracı karavana dönüştürmenin maliyeti ise 15 bin liradan başlıyor. Bu fiyat, özelliklerine ve müşterilerin isteğine göre değişiyor.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Sayit Ersan