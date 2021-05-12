Erzurum'daki Tortum Şelalesi, baharda farklı bir güzelliğe bürünüyor. Şelale, metrelerce yüksekten dökülen suyu, yeşillikler arasındaki doyumsuz manzarasıyla bir doğa harikası.

Tortum Şelalesi, çevresindeki peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni bir çehreye büründü.

48 metreden dökülüyor

Uzundere Kaymakamı Bekir Özen, 48 metre yüksekliği ve 21 metre genişliği ile Türkiye'nin en büyük şelalelerinden olan Tortum Şelalesi çevresindeki çalışmaları anlattı.

“Şelalemiz, Türkiye'nin 11'inci en sakin şehri Uzundere ilçesinde bulunuyor. Günün belirli saatlerinde oluşan gökkuşağını burada gözlemleyebilirsiniz. 48 metrenin dibinde çok büyük bir dev kazanı oluşmaktadır. Salgın döneminde, çevresi 1 yıllık çalışma ile tamamen yenilendi. Halkımızın 7/24 güvenli bir ortamda ailesi ile birlikte yürüyüş gerçekleştirebilip manzaranın tadına varabilmesi için kamera sistemleri yerleştirildi. Demir ferforjeler yerleştirildi. Merdivenler baştan aşağıya yenilendi, oturma grupları konuldu."

Seyir terasları yapıldı, çevre düzenlemesinde doğal taş ve ahşap kullanıldı

Metrelerce yükseklikten dökülen suyun bu büyüleyici görüntüsünü daha yakından izlemek ve fotoğraf çektirmek isteyenler için şelalenin farklı noktalarına seyir terasları yapıldı.

Çevre düzenlemesinde doğal taş ve ahşap kullanıldı. Etrafı, bölgeye has çiçek ve bitkilerle donatıldı.

Gece de gezilebilmesi için aydınlatılan Tortum Şelalesi, yeniden ziyaretçilerini ağırlayacağı günleri bekliyor.

Haber: Nesibe Şener

Kamera: Cahit Yıldırım