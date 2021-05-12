2015 yılında lise öğrencisiyken HDP Tunceli İl Başkanlığı binasına giden ve burada kandırılarak PKK/KCK terör örgütüne katılan A. Turan'ın annesi yıllardır görmediği kızıyla bir araya geleceği günün hayalini yaşıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine de katılan anne Turan, evinde kızının fotoğrafları ve birkaç eşyasıyla teselli bulmaya çalışıyor.

Evladının fotoğrafına her baktığında gözyaşlarına boğulan Güllü Turan, kızının bir an önce güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyor.

"Kızımı HDP Kobani'ye yollamış"

6 yıldır kızını arayan acılı anne, şöyle konuştu:

"2015 yılında kızım okuldaydı ve cuma günüydü. Bekledim, kızım gelmedi. Birinci arabayı bekledim, gelmedi. İkinci arabayı bekledim, kızım yok. O gece uykum gelmedi, yatamadım. Yavrumu, kuzumu bekledim. Sabah olunca babası Tunceli merkezdeki okuluna gitti. Okuldakiler eşime 'Kızınız eve gelmiş' dedi. Biz de 'Kızımız eve gelmemiş' dedik. Ondan sonra ortalığa düştük. Oraya başvurduk, buraya başvurduk. Duyduk ki HDP Tunceli İl Başkanlığı binasına girmiş."

Güllü Turan, eşinin HDP binasına giderek kızını sorduğunu, burada görüştükleri bir kişinin, kızlarının gelmediğini söylediğini anlatarak, "Bize karakolun yolunu gösterdiler. İşte bulamadık bir türlü. Sonra duyduk ki kızımı HDP Kobani'ye yollamış. Allah onların bin belasını versin. Allah onların cezasını versin. Allah onları kahretsin. Ne istediler evladımızdan, ne istediler kuzumdan, ne istediler fakir fukaranın çoluk çocuğundan?" dedi.

"Devletimizin adaletine teslim ol"

Çocukları dağa kaçırılan annelere de çağrı yapan Turan, şunları söyledi:

"Kimin evladı dağda ise gelsinler birlik olalım. Evladımızı arayalım, evladımızı bulalım. Ben kızımı bulana kadar da bu mücadelemden vazgeçmeyeceğim, devam edeceğim. Kızım onların elinden kaç gel, devletimizin adaletine teslim ol. Onlar seni büyütmedi, onlar seni beslemedi, onlar seni yetiştirmedi, onlar senin beşiğini sallamadı ki sana acısınlar. Sana acıyan benim kızım, sana acıyan benim kuzum. Yeter ki sen devletimize güven, gel teslim ol. Seni affederler."